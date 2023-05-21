В Атырау полицейские спасли подростка, спрыгнувшего с моста в реку

Полицейские в это время патрулировали реку. Полицейские, патрулировавшие реку Урал 20 мая ночью получили сообщение о том, что с центрального моста спрыгнул неизвестный, сообщает policia.kz. - На место происшествия прибыли полицейские Абу Нурлан и Ришат Беркалиев, сотрудники транспортной инспекции Батырбек Жиреншин, Батырбек Камалов, Заурбек Шайхатов. Они отмечают, что поиск спрыгнувшего с моста мужчины в ночное время был затруднительным, но они нашли его. Сотрудники полиции подплыли к мужчине в воде и спасли его, - говорится в сообщении. Выяснилось, что с моста спрыгнул подросток 2006 года рождения. В отношении его действий следственно-оперативная группа приступила к проверочным работам.