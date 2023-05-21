— Есть профессиональное обучение, молодёжная практика, первое рабочее место, контракт поколений, социальное рабочее место, серебряный возраст и многие другие программы. По ним уже трудоустроили 402 человека. «Первое рабочее место» — хорошая программа для молодых людей, не имеющих опыта работы. В том числе обращается молодёжь категории NEET, — рассказал заместитель акима района.

Фото Медета Медресова Как рассказал заместитель акима Бурлинского района Муктар Нурмаков, всего по району – 131 человек среди молодёжи категории NEET (молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию – прим. автора.) Для них и молодёжи в целом есть множество программ по трудоустройству.Также для молодёжи есть обучающие курсы «Бастау – Бизнес», по которым есть возможность получения государственного гранта и микрокредитования для открытия своего дела. В районе сейчас зарегистрировано 1 148 безработных. Кстати, средняя заработная плата за первый квартал 2023 года по Бурлинскому району составляет 565 082 тенге.