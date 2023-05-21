- Женщина сообщила, что ее сын ученик 5-го класса СОШ №16 не вернулся домой после уроков. Сотового телефона у ребенка не было. Сразу же был направлен на поиски весь личный состав департамента. В школе его охарактеризовали как общительного ребенка, но с неудовлетворительной успеваемостью. Поиски длились всю ночь, в проведении поисковых мероприятий было задействовано 200 сотрудников департамента полиции из числа сотрудников криминальной полиции, батальона патрульной полиции, местной полицейской службы, отдела по делам несовершеннолетних, СОБР, следственно-оперативной группы, которые вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями по охране общественного порядка, искали пропавшего ребенка, сбегающего из дома из-за ненадлежащего воспитания. Ранее ребенок уже убегал из дома в начале этого года, - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В областном департаменте полиции сообщили, что заявление о пропаже несовершеннолетнего 2012 года рождения поступило от его матери 19 мая в 20:17.Мальчика нашли на следующий день, 20 мая. Он спал в кустах недалеко от рынка "Алтын Алма".