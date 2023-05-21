Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента полиции Актюбинской области, 14 мая житель Алматы направлялся в г.Кандыагаш на своей автомашине Toyota, подъезжая к городу остановился возле автозаправочной станции, в это время к нему подошел неизвестный и предложил помощь. - После чего подозреваемый угрожая ножом похитил смартфон и беспроводные наушники алматинца. В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан житель г. Кандыагаш. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 192 ч.1 УК РК «Разбой», - сообщили в полиции. Подозреваемый водворен в ИВС.