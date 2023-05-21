от ЦТП Восток — Азаттык 60, 60а, 62, 64, 64а, 68, 68б, 68в, Махамбет 128, 128а, 128б, 130, 130а, 132;

от ЦТП Центральный «А»: Центральный микрорайон 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Махамбета 87б, Абая 6, 6а;

от ЦТП второго микрорайона: Авангард 2 № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 23б.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В АО «Атырауские тепловые сети» предупредили о временном отключении горячей воды. Это связано с ревизией оборудования тепловых пунктов. С 22 по 26 мая горячей воды не будет у потребителей:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.