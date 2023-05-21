Но для получения гранта есть свои условия, передает портал «Мой ГОРОД» Товарный кредит на 765 тысяч тенге оформила жительница Уральска на имя другого человека Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Бурлинского района Муктара Нурмакова, министерство труда и социальной защиты совместно с  АО «Аграрная кредитная корпорация» выдают микрокредиты на развитие бизнеса в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. - Данная программа вызвала интерес у молодежи района, более 30 человек изъявили желание взять кредит в районном центре занятости ,- сказал заместитель акима района. Муктар Нурмаков рассказал об условиях программы, предприниматели возрастом от 21 до 35 лет могут получить кредит до пяти миллионов тенге. Срок погашения будет зависеть от проекта, в сфере животноводства – до семи лет, другие направления – до пяти лет, номинальная ставка вознаграждения два с половиной процента годовых. Также заместитель акима отметил, что на момент подачи документов срок регистрации ИП не должен превышать пяти лет. Как стало известно, также в этом году государство планирует предоставить 51 безвозмездный грант на открытие собственного бизнеса в Бурлинском районе. На сегодняшний день 13 жителей района прошли курс «Бастау Бизнес» и стали обладателями гранта.
- Три человека из нашего района уже сдали на конкурс свой бизнес-проект в конкурсную комиссию. Проект Оразгали Жасканата из села Кентубек по развитию животноводства одобрили. Из семидесяти восьми желающих принять участие 28 безработных, 19 самозанятых, 12 сельхоз кооперативов и 19 малообеспеченных граждан, - добавил заместитель акима.
В заключении Муктар Нурмаков добавил, что в настоящее время залоговое имущество 53 потенциальных участников прошло оценку, 12 участников получили свои заключения. Общая стоимость проектов, участвующих в программе составляет 451 миллион тенге.  