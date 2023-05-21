- Три человека из нашего района уже сдали на конкурс свой бизнес-проект в конкурсную комиссию. Проект Оразгали Жасканата из села Кентубек по развитию животноводства одобрили. Из семидесяти восьми желающих принять участие 28 безработных, 19 самозанятых, 12 сельхоз кооперативов и 19 малообеспеченных граждан, - добавил заместитель акима.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Бурлинского района Муктара Нурмакова, министерство труда и социальной защиты совместно с АО «Аграрная кредитная корпорация» выдают микрокредиты на развитие бизнеса в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. - Данная программа вызвала интерес у молодежи района, более 30 человек изъявили желание взять кредит в районном центре занятости ,- сказал заместитель акима района. Муктар Нурмаков рассказал об условиях программы, предприниматели возрастом от 21 до 35 лет могут получить кредит до пяти миллионов тенге. Срок погашения будет зависеть от проекта, в сфере животноводства – до семи лет, другие направления – до пяти лет, номинальная ставка вознаграждения два с половиной процента годовых. Также заместитель акима отметил, что на момент подачи документов срок регистрации ИП не должен превышать пяти лет. Как стало известно, также в этом году государство планирует предоставить 51 безвозмездный грант на открытие собственного бизнеса в Бурлинском районе. На сегодняшний день 13 жителей района прошли курс «Бастау Бизнес» и стали обладателями гранта.В заключении Муктар Нурмаков добавил, что в настоящее время залоговое имущество 53 потенциальных участников прошло оценку, 12 участников получили свои заключения. Общая стоимость проектов, участвующих в программе составляет 451 миллион тенге.