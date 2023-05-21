- 46-летний водитель автомобиля «Changan», передвигавшийся по автодороге «Подстепное – Меловые горки» на 5 километре, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения допустил столкновение с автомашиной марки «Volvo» с полуприцепом под управлением 25-летнего водителя, движущегося со встречного направления прямо. В результате ДТП водитель «Changan» и два его пассажира 2011 и 1977 годов рождения от полученных травм скончались на месте аварии, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла 20 мая примерно в 23:05.По данному факту начато досудебное расследование. По имеющейся информации, в ДТП погиб тренер по дзюдо спортинтерната и его сын. В полиции данную информацию комментировать не стали.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.