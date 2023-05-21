Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента полиции ЗКО, в текущем году в отношении правонарушителей наложено 61 685 на общую на сумму 718 млн тенге, из которых взысканы 501 млн тенге или 69,8%. Между тем, до сих пор невзысканными остаются более 13 тысяч штрафов на сумму более 200 млн тенге. - В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания в период с 22 по 25 мая текущего года на территории Западно-Казахстанской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». В ходе проведения мероприятия, сотрудниками полиции совместно с частными судебными исполнителями, будет проводится работа по исполнению постановлений о взыскании административных штрафов. В отношении злостных правонарушителей, не оплачивающих штрафы, будут приниматься меры по водворению автомашин на специализированную стоянку, - сообщили в ведомстве.- электронного правительства Казахстана (egov.kz); - информационного сайта Комитета по правовой статистике и специальным учетам (qamqor.gov.kz); - сайта Казпочты (post.kz); - а также в банках и на ресурсах онлайн-банкинга. Оплату штрафа можно произвести через банки второго уровня, филиалы «Казпочты» либо в мобильном приложении онлайн-банкинга, при этом необходимо указывать номер протокола, по которому производится оплата для автоматической интеграции в систему «ЕРАП». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.