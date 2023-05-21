По информации РГП "Казгидромет", 22 мая в Уральске ожидается погода без осадков, днем +27 градусов, ночью +12. В Атырау ожидается дождь, днем +27 градусов, ночью +17. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +10. В Актау ожидается дождь с грозой, днем +30 градусов, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.