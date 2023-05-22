— Так, жители жилого массива Каргалы в Актобе жалуются на систематическое отключение холодной и горячей воды. В Егиндыкольском районе Акмолинской области единственным безальтернативным источником водоснабжения 12 сел является изношенный Нуринский водовод, потери воды на котором достигают 70-80%. Жители этих сел из-за регулярных порывов водовода месяцами остаются без воды. Это лишь несколько примеров из девяти тысяч официально поданных жалоб от населения за текущий год, — цитирует премьера его пресс-служба.Также, несмотря на имеющую потребность в установке модулей очистки воды в 154 сёлах, акиматы Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей не предусмотрели необходимые средства в полном объёме. Смаилов поручил проработать вопросы по оперативному завершению всех «долгостроев» по питьевому водоснабжению, до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 посёлкам, запланированным к водообеспечению в следующем году, завершить поисково-разведочные работы в 22 посёлках, а также подготовить проектную документацию по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения 20 городов.
