22 финансовые пирамиды выявили с начала года. 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива «МГ» В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала года выявили 22 финансовые пирамиды. Заблокированы почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов. Ведомство опубликовало список финансовых пирамид. По которым проводится досудебное расследование:
  • QUASAR
  • Chia Tai Tiahging
  • Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
  • Q-net
  • Incruises
  • QazHome
  • Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way
  • Sincere Systems
  • ЖК-ОTAU KZ
  • LUXERY
  • World Business Consulting
  • GAP
  • ТОО «Upgrade-AS»
  • ПК «UBW.kz»
  • Antares Trade, Antares Limited
  • Sincere Systems
  • Innova Gold
  • ТОО IG Group KZ
  • Тhe Great Tower
  • B2B Jewerty
  • ТОО «Семейный Капитал»
  • Robotice
  • BestRoadInvestment
  • TheFiniko
  • ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
  • ТОО AYBA-Жанўя.
Расследование завершено, находится на рассмотрении в суде:
  • World Business Consulting»
  • ПК UBW.kz
  • Antares Limited, «Антерес Трейд»
  • Sincere Systems
  • Innova Gold
  • ЖК-OTAU KZ
Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговора суда:
  • LV Force
  • Unique Finance
  • B2B Jewerly
  • Caspian Cocus
  • World Business Consulting
  • Finiko
  • Investment Consulting Agency
  • Eden life, MMK Investment
  • Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
  • River Coins Limited
  • Денежный поток
  • Великое будущее
  • Нұр-жиһаз
  • Лидер Капитал
  • Нарымбетова
  • ПК Ата-мекен
  • Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
  • ПК GAP
  • Табыс
  • Котел
  • Раушан касса
  • «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
  • Q-net
  • Hermes management LTD
Напомним, в стране разработали бот в Telegram, который проверяет компанию на признаки финпирамиды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.