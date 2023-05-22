Список финансовых пирамид опубликовало АФМ Казахстана
22 финансовые пирамиды выявили с начала года.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала года выявили 22 финансовые пирамиды. Заблокированы почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов.
Ведомство опубликовало список финансовых пирамид.
По которым проводится досудебное расследование:
Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way
Sincere Systems
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО «Upgrade-AS»
ПК «UBW.kz»
Antares Trade, Antares Limited
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО IG Group KZ
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал»
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
ТОО AYBA-Жанўя.
Расследование завершено, находится на рассмотрении в суде:
World Business Consulting»
ПК UBW.kz
Antares Limited, «Антерес Трейд»
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ
Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговора суда:
LV Force
Unique Finance
B2B Jewerly
Caspian Cocus
World Business Consulting
Finiko
Investment Consulting Agency
Eden life, MMK Investment
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
River Coins Limited
Денежный поток
Великое будущее
Нұр-жиһаз
Лидер Капитал
Нарымбетова
ПК Ата-мекен
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
ПК GAP
Табыс
Котел
Раушан касса
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
Q-net
Hermes management LTD
Напомним, в стране разработали бот в Telegram, который проверяет компанию на признаки финпирамиды.
