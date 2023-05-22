— В дорожной аварии никто не пострадал. Движение автомашин продолжается в рабочем режиме, автодорога не перекрывалась, — пояснили в ведомстве.

Видео с места аварии опубликовал Instagram-паблик. Голос за кадром говорит, что ДТП произошло на перевале Архарлы. Автовоз, гружённый новыми Tesla, перевернулся. Машины упали, сломано дорожное ограждение. В пресс-службе департамента полиции Жетысу сообщили, что авария произошла 21 мая на 143-м километре трассы Алматы — Оскемен. 39-летний водитель Scania перевозил семь автомашин Tesla.