— Мы купили квартиру в январе, поэтому судьба дома мне не безразлична. У нас самый большой дом по численности подъездов, 20 подъездов и 272 квартиры. В КСК поступления от нашего дома были хорошие. Почему они не вкладывались, не ясно. В министерстве юстиции выяснилось, что документов на дом нет, не оформлен кондоминиум, а без него ничего не сделать. Мы просим местные власти помочь нам собрать документы на модернизацию крыши — поделилась Марина.

— Посмотрите на состояние крыльца и внутреннее состояние подъезда, вчера мне на голову с чердака упал зародыш птицы, потому что выход на чердак в ужасном состоянии. Председатель КСК сказал: принесите деньги, мы вам всё сделаем. Они пятьдесят лет ничего не делали, почему я должна нести им деньги? — рассказывает собственница квартиры.

— У нас проблема с КСК, подъезд — это лицо дома, а значит они должны принимать какие-то меры. Они должны смотреть, где какие изъяны и устранять их. На собрании соседи говорили, что на протяжении 30 лет это происходит и куда деваются деньги, никто не знает. Мы в своём 18-м подъезде будем менять трубу стояка и уже наняли бригаду за свой счёт. Попросили председателя организовать доступ в затопленный подвал. Он говорит, там всё хорошо, я ему фото скинула с водой по колено, он мне ответил — пусть сапоги надевают. Ему надо начинать работу не с ремонтов подъезда, а с подвала, с вентилей и труб, там ничего не перекрывается, — пожаловалась жительница дома Наталья.

— Давно пора было заняться этим вопросом, но почему они молчали. Раньше надо было добиваться модернизации крыши, не запускать до такого состояния. Я готов посодействовать. Если дом останется на обслуживании у нас, мы составим план работ и будем устранять проблемы. На данный момент в приоритете подготовиться к отопительному сезону, мы боимся не успеть до начала. Наши ребята уже приступили к очистке подвалов от мусора. Нужно встречаться чаще, чтобы понимать друг друга. Одним днём это всё не сделаешь, — говорит Ерболат Боранбаев.

Фото Медета Медресова

В редакцию «МГ» с криком о помощи обратилась жительница дома №203, расположенного по проспекту Назарбаева, Марина Щудро. По её словам, дом и территория двора находятся в ужасном состоянии: подвалы затоплены, крыша протекает, фасад дома обваливается, а мусорными баками пользуется весь район. Когда жильцы начали собирать документы на модернизацию и благоустройство двора, выяснилось, что на их дом не оформлен кондоминиум.

По словам жильцов многоэтажки, их подъезды находятся в плачевном состоянии, а двор совсем не ухоженный. Тема протекающей крыши для жильцов самая болезненная, так как дождь и талые воды топят их до первого этажа.

Жильцы говорят, что планируют поменять трубу стояка за собственный счёт, но зайти в подвал, по их мнению, невозможно.

В кооперативе собственников квартир о проблемах дома знают, новый председатель Ерболат Боранбаев прокомментировал ситуацию.

Как говорит Марина Щудро, соседи создали инициативную группу и останавливаться они не собираются, на данный момент готовятся документы на получение кондоминиума.

Фото Медета Медресова
Фото предоставили жильцы