Он рассчитан до 2040 года. Алматы вышел из «красной» зоны по COVID-19 В акимате Алматы сообщили, что правительство утвердило генеральный план города до 2040 года. Как уже говорилось, предыдущий генплан был утверждён в 2002 году и не учитывал рост мегаполиса. За это время площадь города с 33 898 до 70 348 гектаров, население увеличилось до 2,1 млн человек. Новый генплан связан с программой развития Алматы до 2025 года и основан на её семи ключевых принципах: комфортная городская среда, устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная стабильность, цифровизация, безопасность и возвращение Алматы звания «города-сада». Основные моменты: Создание в городе пяти новых полицентров. Предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Стоит отметить, что об этом говорит вот уже третий аким. Строительство новой инфраструктуры. А именно 188 новых школ, 12 пристроек к существующим, 65 поликлиник, 2,4 тысяч километров сетей водоснабжения, 1,1 тысячи километров сетей водоотведения, 161 километр сетей теплоснабжения. Оптимизация маршрутной сети с интеграцией скоростного транспорта, включая ЛРТ, БРТ и метро для скоростного и комфортного передвижения. До 2030 года обещают построено 45 километров линий ЛРТ по Толе би, проложить 5,2 километра линий метро от станции «Калкаман» до станции «Барлык», построить четыре транспортно-пересадочных узла (Барлык, Алматы-2, Восточные ворота, Север). До 2040 года намерены построить ещё 76 километров линий ЛРТ, 57 километров БРТ и 7,8 километров линий метро «Алматы-1» и «Алматы-2». 1 200 дизельных автобусов переведут на газ и электротягу, введут два новых газовых автопарка, пять новых газовых заправочных станций, на 200 единиц будет обновлен троллейбусный парк. До 2030 года общая площадь зелёных зон возрастёт с 1,3 тысячи до 3 340 гектаров, а к 2040 году — до 3 840 гектаров. Строительство зданий в 10-балльных зонах сейсмической активности не выше шести этажей. Власти проведут новый сейсмоаудит городских зданий и сооружений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.