Прокуроры Алматы выявили более 150 нарушений закона при застройке в горной местности. В пресс-службе прокуратуры Алматы отметили, что более 20 лет игнорируются требования генерального плана (старого, новый приняли только в мае этого года — прим. автора). Продолжается корректировка плана детальной планировки, где вдоль рек вместо парков и скверов «закладывают» многофункциональные жилые комплексы.
— По протесту прокуратуры отмены ранее внесенные корректировки в проект детальной планировки из «зелёных зон» на «блокированные дома» площадью свыше 200 гектаров. Предотвращена массовая застройка предгорья и вырубка многолетних зелёных насаждений. Отмены поддельные акты акимата на земли под индивидуальное жилищное строительство площадью 13 гектаров в микрорайоне Жайлау. Выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Эти объекты расположены на воодоохранной полосе, — перечислили выявленные нарушения в надзорном органе.
Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе – 15. Также выявлены участки площадью более 15 гектаров на территории Иле-Алатауского национального парка, которые были предоставлены для туристических целей, но фактически там возвели коттеджи. После вмешательства прокуроров парк подал пять исков о расторжении договоров аренды. Материалы анализа передадут в правоохранительные органы. Ранее Антикор совместно с акиматом проводили анализ коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорных районах. Они выявили множество нарушений. Например, выяснилось, что 26 тысяч алматинцев проживают в зоне риска схода лавин, оползней и селей.