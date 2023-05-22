— На пересечении с проспектом Назарбаева допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и останавливал данное транспортное средство за нарушение ПДД. После совершения наезда водитель Toyota, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции об остановке, стал скрываться, — информировали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Момент наезда попал на видео, котороев социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что инцидент произошёл 21 мая на проспекте Абая. Патрульный пытался остановить нетрезвого водителя Toyota.Машину «остановила» опора светофора на пересечении Желтоксан и Курмангазы. В больницу доставили обоих — водителя и правоохранителя. Полиция проводит расследование.