Он пытался скрыться, но его «остановил» столб светофора.
Момент наезда попал на видео, которое в социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что инцидент произошёл 21 мая на проспекте Абая. Патрульный пытался остановить нетрезвого водителя Toyota.
— На пересечении с проспектом Назарбаева допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и останавливал данное транспортное средство за нарушение ПДД. После совершения наезда водитель Toyota, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции об остановке, стал скрываться, — информировали в ведомстве.
Машину «остановила» опора светофора на пересечении Желтоксан и Курмангазы. В больницу доставили обоих — водителя и правоохранителя.
Полиция проводит расследование.
