— Подали апелляцию, но дело в апелляционный суд ещё не поступило. Так как дело рассматривалось под грифом «Совершенно секретно», другая информация не подлежат разглашению, – сообщили в городском суде.Об аресте председателя КНБ РК Карима Масимова стало известно шестого января 2022 года. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. В марте в комитете национальной безопасности показали изъятое имущество бывшего председателя — элитное жильё, золотые слитки и миллионы долларов. Приговор ему вынесли 23 апреля. Масимов признан виновным по всем трём предъявленным статьям и путём частичного сложения наказаний ему назначили 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
