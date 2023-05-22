Осуждённый за взятку полицейский дал показания в суде по делу бывших коллег в Уральске
На скамье подсудимых бывшие сотрудники управления по борьбе с наркотиками Деменов и Казмагамбетов. Уголовные дела расследовали с июня прошлого года, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Эдик Булатов
15 мая бывшего полицейского чиновника Эдика Булатова приговорили за взятку к пяти годам лишения свободы. Во время судебных процессов «Король трамадола» Николай Карпов, будучи свидетелем, заявлял, что для беспрепятственного бизнеса он ежемесячно отдавал за одну точку продажи по 250 тысяч тенге сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом, а именно Нурлану Деменову и Руслану Казмагамбетову. Позже допросили и их.
Как выяснилось, свидетели Деменов и Казмагамбетов сами подозреваются во взяточничестве.
Сегодня, 22 мая, в Уральском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу Деменова и Казмагамбетова. Они преданы суду по части 3 статьи 366 УК РК «Получение взятки». Процесс идёт под председательством судьи Гульнары Гимадутдиновой.
В качестве свидетеля допросили осуждённого Эдика Булатова.
— Начальником УБН работал восемь месяцев. С подсудимыми знаком, они работали в моём подчинении. Дело расследуется по заявлению Карпова. Но он оговаривает, полагаю, что работает на структуры. Ребята работали достойно, и днём, и ночью. Никаких проблем не было. Карпов обвиняет голословно. Когда я работал, докладов Деменова о приступной деятельности Карпова не было. Карпов говорил, что Деменов проводит изъятие в его точках. Но он склонен к обману. Просил меня огородить его от Деменова. Я посчитал, что он обманывает. Карпов говорил, что после того, как он обратился ко мне, якобы участковые на точки не приходили. Это всё фантазии Карпова. Все участковые допрошены, более того, я в лицо не знаю участковых, — рассказал Булатов.
Далее допрос Булатовв продолжился в отношении Казмагамбетова.
— Карпов в разговоре называл имя Руслан, а Казмагамбетов ли это, или нет, я не знаю. Он говорил и про «чёрного» Руслана. Фамилии не называл. Я не обращался к Казмагамбетову о нисхождении к Карпову. У нас были чисто служебные отношения. Сколько людей сидят чисто по заявлению Карпова. Он договаривался с судом, МВД, ДУИС. Деятельность Карпова можно расценивать как провокация. Характеризую Карпова как лживого человека. Он может разговаривать, записывать, а потом всё скомбинировать. Точно могу сказать, что покровительства точек продажи «трамадола» не было, — пояснил Булатов.
К слову, Деменов в суде рассказал, что он подавал секретный рапорт в департамент полиции ЗКО о деятельности Карпова.
