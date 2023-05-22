Попытку вывоза пресекли в аэропорту Алматы. Следственный изолятор проверили в Атырау Иллюстративное фото из архива «МГ» Сотрудники таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Казахстана сильнодействующих препаратов. Почти три тысяч пачек лекарства весом 92,5 килограмма были заявлены как биологически активные добавки.
— Заявленные БАДЫ являются сильнодействующими анаболическими стероидами, упакованные в виде таблеток и ампул, экспорт и импорт которых на территории Казахстана ограничен. Материалы направлены в департамент экономических расследовании по Алматы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов.
Судя по опубликованным ведомством фотографиям, речь идёт о препарате, который назначают для увеличения мышечной массы при расстройствах, а также при комплексной терапии ВИЧ/СПИДа. Из-за злоупотребления в культуризме является допингом, его продажа контролируется.