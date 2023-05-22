— Заявленные БАДЫ являются сильнодействующими анаболическими стероидами, упакованные в виде таблеток и ампул, экспорт и импорт которых на территории Казахстана ограничен. Материалы направлены в департамент экономических расследовании по Алматы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Сотрудники таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Казахстана сильнодействующих препаратов. Почти три тысяч пачек лекарства весом 92,5 килограмма были заявлены как биологически активные добавки.Судя по опубликованным ведомством фотографиям, речь идёт о препарате, который назначают для увеличения мышечной массы при расстройствах, а также при комплексной терапии ВИЧ/СПИДа. Из-за злоупотребления в культуризме является допингом, его продажа контролируется.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.