Уже при входе в ясли-сад создается ощущение, будто попал в атмосферу настоящей сказки. Стены комнат, фойе, коридоров и лестничных проемов оформлены яркими и тематическими картинками. В комнатах мягкие ковры, а в коридорах на полу разноцветные дорожки с изображением любимой игры мальчишек и девчонок – классики, как говорится, можно и играть, и цифры запоминать.Просторные игровые комнаты и комнаты для занятий оснащены яркими и красочными учебными наглядными материалами, комфортной детской мебелью и большим разнообразием игрушек.В детском саде «Айлин» работают высококвалифицированные воспитатели и опытные нянечки. Заботясь об интеллектуальном развитии малышей, специалисты обучают их математике, письму, чтению и трем языкам: казахскому, русскому и английскому. Помимо учебных занятий с детьми проводятся занятия физической культурой и совершаются прогулки на свежем воздухе.Здесь заботятся и об эстетическом и творческом развитии ребят. В садике имеются хореографическая студия, комната для занятий шашками и шахматами, компьютерный класс и ИЗО-студия.- Мы рады сообщить родителям дошколят, что у нас открываются нулевые классы с казахским и русским языками обучения в соответствии с госстандартами дошкольной учебной программы, - рассказала методист ясли-сада «Айлин» Валентина Курманова. – У нас много разнообразных методических разработок наших воспитателей и преподавателей. Преподаватели научат детей читать, писать, считать, решать простые примеры и задачи. А также на занятиях наши педагоги проводят большую работу по развитию у ребят внимания, памяти, творческой активности, речи и логического мышления. Мы стараемся, чтобы каждый ребенок развивался как индивидуальная личность, раскрывая не только свои способности, но и таланты.Помимо прочего в детском саде «Айлин» имеются логопедический класс, кабинет психолога и комната релаксации с мягкими детскими креслами и яркими мягкими игрушками, которая служит для снятия психоэмоционального напряжения у ребенка.В садике идеальная чистота: тщательно проводится влажная уборка и проветривание. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в городе, ежедневно в каждом помещении проводится кварцевание, а за здоровьем малышей следит медработник с большим профессиональным опытом. В садике также имеется соляная шахта для профилактики простудных заболеваний.В спальных комнатах удобные и очень уютные кроватки, так что здесь вашим малышам во время тихого часа приснятся самые сладкие сны. Также предусмотрено четырехразовое сбалансированное и разнообразное питание.Следует отметить, это уже шестой, причем очень большой ясли-сад «Айлин» в нашем городе. Кроме того, все детские сады «Айлин» славятся уютной обстановкой для пребывания детей, а также профессиональным и опытным отношением воспитателей и нянечек к малышам. Садик работает с 8.30 до 18.30, кроме субботы и воскресенья.