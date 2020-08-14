Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из УральскаТеперь четырехлетний Аскар Мурат сможет поехать на четвертый курс реабилитации в Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из Уральска Как рассказала мама мальчика Мейрамгуль Карабалина, буквально за день с помощью неравнодушных людей ей удалось полностью закрыть сбор средств на лечение сына. – Я не ожидала, что за такой короткий срок мы сможем собрать нужную сумму, которая казалась мне такой непосильной. Теперь мы с сыном сможем поехать на следующий курс реабилитации. Это огромный шаг вперед. Как хорошо, что на свете так много добрых и отзывчивых людей, которые приходят на помощь в трудную минуту, не проходят мимо чужой беды. Если бы мы остались один на один на этой войне с ДЦП, то вряд ли могли бы чего-то добиться. Суммы были разные, кто-то даже перечислил 20 тысяч тенге. Огромное спасибо всем за оказанную помощь, - рассказала Мейрамгуль Карабалина. Напомним, у трехлетнего Аскара Мурата ДЦП, задержка психоречевого развития и он нуждается в регулярной реабилитации. Мама воспитывает сына одна и поэтому собрать нужную сумму женщина не могла. На четвертый курс лечения мальчику требовалось 700 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  