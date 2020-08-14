Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 476 новых случаев СOVID-19. - 32 случая были зарегистрированы в ЗКО, из них у 19 пациентов болезнь протекает без явных клинических проявлений, - пояснили в МВК РК. К слову, всего в Казахстане зарегистрировано 101 848 заболевших, 6 482 - в ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.