Девятиэтажный жилой дом строится по программе "Нурлы жер" и располагается в поселке Зачаганск, вдоль Саратовской трассы. Строительство началось в августе 2019 года и будет окончен в начале сентября этого года. Возведением занимается ТОО "Болашак-Т". – Строительство ведется с опережением графика, работы окончены на 90%. В данный момент на участке трудятся около 100 человек. Сейчас остались работы по внутренней отделке, стелем линолеум, кладем плитки, устанавливаем сантехнику. В период карантина работали в штатном режиме. По графику должны были сдать дом в ноябре, но по факту объект будет сдан уже в сентябре этого года, - рассказал прораб Жандос Айтамагамбетов. Выяснилось, что дом предназначен для очередников, которые состоят в списке местных исполнительных органов. – Это арендное жилье для таких категорий, как многодетные семьи, сироты, работники бюджетной сферы. Стоимость объекта составляет 2 миллиарда тенге, средства были выделены из республиканского бюджета, а для софинансирования - из областного. Квартиры будут сдаваться в чистовом варианте, дом состоит из пяти подъездов, построен из железобетонных панелей, - рассказал заведующий сектора отдела строительства города Уральск Алтай Молдагалиев. Стоит отметить, что из 198 квартир 18 являются трехкомнатными, 91 - однокомнатных и 89 - двухкомнатных, к дому подведены все коммуникации.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.