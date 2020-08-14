Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, вечером 13 августа в Уральске порывы ветра доходили до 17 метров в секунду. В результате по адресу: улица Тайманова, 127 во дворе пятиэтажного жилого дома дерево упало на две машины - Reno Logan и Mitsubishi. Еще одно дерево упало на автомашину, припаркованную во дворе дома №157 по улице Хусаинова. Жертв и пострадавших в обоих случаях нет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.