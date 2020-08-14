Голосование устанавливалось путем подсчета бюллетеней, находившихся в урне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 183 депутата приняли участие в выборах в Сенат Парламента РК от ЗКО В Западно-Казахстанской области наибольшее количество голосов набрала Ляззат Рысбекова. Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков, за Ляззат Рысбекову из 183 выборщиков отдали свой голос 128 депутатов. За Акылбека Амангалиева проголосовали 16 человек и Галыма Беккалиева 13 человек. Голосование устанавливалось путем подсчета бюллетеней, находившихся в урне. Напомним, по ЗКО самовыдвижением были определены пять человек, областная избирательная комиссия зарегистрировала только троих. Депутаты областного, городского и районного маслихата избирали одного депутата Сената Парламента РК. От ЗКО свои кандидатуры выдвинули заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы" Акылбек Амангалиев, директор центра детско-юношеского туризма Галым Беккалиев и финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Ляззат Рысбекова. Выборы проходили 12 августа, в Западно-Казахстанском аграрно техническом университете имени Жангир хана. В этот же день Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты выборов, по которым лидировала по количеству набранных голосов Ляззат Рысбекова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.