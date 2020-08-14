Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель главного санитарного врача Атырауской области Жанар Досымбаева, с 17 августа в области заработают торгово-развлекательные центры, торговые дома и открытые рынки, салоны красоты, косметологические центры, парикмахерские, СПА-центры. Все объекты бизнеса должны строго соответствовать требованиям санитарных норм, за этим будет следить мониторинговая группа. - Перед входом в здание замерять у посетителей температуру, проверять наличие масок, соблюдать социальную дистанцию – на одного посетителя должно быть не менее 4 кв. м, кроме того, через каждые 50- 100 метров установить санитайзеры. Продавцы должны работать в масках и перчатках. Каждые 2-3 часа проветривать помещения, проводить тщательную дезинфекцию, а посредством радиорубок проводить разъяснительные работы среди посетителей о мерах по предупреждению коронавирусной инфекции, - сказала Жанар Досымбаева. Таким образом, с 17 августа будет разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов (бутиков), торговых сетей, крытых рынков, заполняемость которых не должна превышать 30%. С понедельника могут работать по предварительной записи, салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги. Допускается работа бань, саун и фитнес-центров без бассейнов, заполняемость которых не должна превышать 50%, а также детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров (группы – не более 5 человек по записи), дежурных групп детских дошкольных учреждений (не более 15 человек). Вместе с этим, откроются и аттракционы на открытом воздухе, со строгим соблюдением дистанции, ношением масок, регулированием потока посетителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.