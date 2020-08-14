14 августа на стадионе "Акжайык" прошло торжественное мероприятие, посвященное международному Дню спорта, в котором приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, ветераны спорта, тренеры и действующие спортсмены. Стоит отметить, что здорового образа жизни и занятием физической культуры придерживаются более 204 тысяч жителей нашей области. – Спорт занимает немаловажную роль в жизни каждого человека, ведь от него зависит наше здоровье, здоровье наших детей и нашего следующего поколения. Казахстанские спортсмены занимают призовые места на международных соревнованиях. В формировании положительного имиджа отечественного спорта, в укреплении его международного рейтинга наши спортсмены тоже вносят свой весомый вклад. К сожалению, из-за эпидемии распространения коронавирусной инфекции временно приостановлено проведение спортивных массовых мероприятий, соревнований и чемпионатов. Однако была новая практика внедрения соревнований в онлайн-режиме. Такие чемпионаты проходили по таким видам спорта, как шахматы, тогызкумалак, шашки, карате, - отметил Гали Искалиев. Стоит отметить, что для развития спорта на селе в области строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Такие спортивные объекты были построены в Шынгырлауском, Теректинском, Акжайыкском, Бокейординском, Казталовском, Жанибекском и Таскалинском районах. – На строительство девяти физкультурно-оздоровительных комплексов было выделено 3,7 млрд тенге. В последующих годах эта работа будет продолжена, - заявил глава региона. В конце мероприятия аким области наградил спортсменов, тренеров и руководителей спортивных школ благодарственными письмами и памятными подарками.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.