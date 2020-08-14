Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на прошедшем онлайн-брифинге на площадке РСК сообщил директор палаты предпринимателей «Атамекен» по Атырауской области Абдулла Идресов. - Сайт не ограничится только приемом заявок, он будет выполнять функцию общественного контроля. Любой гражданин сможет подать жалобу о нарушении санитарных норм предприятием. А в личном кабинете предприниматель сможет отследить статус заявки, просмотреть электронное заявление, рекомендации и жалобы от граждан, - сказал Абдулла Идресов. Отметим, что все интересующие вопросы касательно работы электронной платформы Info Kazakhstan можно задать по номеру единого контакт-центра – 1432 (звонок бесплатный). А также по тел. 8 ( 71 22)76- 36-57 и мобильных телефонов: 8 702 500 13 08, 8 701 088 00 45. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.