Второй заболевший прилетел 21 марта, третий - 26 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из-за границы 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Байтолла Газизов, 27 марта в регионе были зарегистрированы три случая заболевания коронавирусной инфекцией. – Первый пациент прибыл 21 марта из города Нур-Султан. 26 марта у него проявились симптомы ОРВИ, были взяты анализы. В результате у него было выявлено заражение инфекцией. Второй пациент 17 марта вылетел из города Стамбул в Алматы, оттуда в Атырау. Так как он был в контакте с прилетевшим из Стамбула в Алматы инфицированным жителем Нур-Султана, у него (жителя Атырау - прим. автора) также взяли анализы, которые показали положительный результат. Третий пациент вчера прилетел из Амстердама. Все прибывшие этим рейсом были помещены на карантин, у всех были взяты анализы. К сожалению, по результатам теста у него была обнаружена коронавирусная инфекция, - рассказал Байтолла Газизов. Стоит отметить, что состояние троих больных врачи оценивают как удовлетворительное. Они госпитализированы, проводится соответствующее лечение. – Призываем всех жителей и гостей Атырауской области быть максимально осторожными. Ведь жизнь и здоровье наших близких зависит от нас. Уделяйте особое внимание гигиене, не выезжайте в места массового скопления людей, ограничьте движение, - добавил Байтолла Газизов. По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области Мейржана Есимбаева, все люди, которые контактировали с зараженными, установлены и помещены на карантин. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.  