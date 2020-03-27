Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге в региональной службе коммуникации рассказал  аким Уралька Абат Шыныбеков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 70 тонн сахара завезли в Уральск Абат Шыныбеков заявил, что акимат города постоянно держит на контроле цены на социально-значимые продукты . - На прошлой неделе немного была завышена цена на картофель и сахар. Сейчас цена на картофель установлена в пределах нормы - 120 тенге за килограмм. Буквально вчера, 26 марта, была поставка 70 тонн сахара в город, - рассказал градоначальник. Также Абат Шыныбеков отметил, что в городе стабильная эпидемиологическая ситуация. Заражений коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Со слов акима города, всего в областном центре 221 объект торговли и услуг, все они приостановили свою деятельность. Закрыто 54 спортивных площадки во дворах города. Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, 27 марта, закрыт городской парк культуры и отдыха. Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, ограничено время работы торговых объектов площадью менее 2 тысячи квадратных метров. Время работы - с 9.00 до 21.00. - На сегодняшний день приостановлена деятельность кинотеатров, театров, концертных залов, выставок, внешкольных объектов дополнительного образования, ночных клубов, фитнес и тренажерных залов, детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, компьютерных клубов и домов, непродовольственных рынков площадью более 2 тысячи квадратных метров, спортивных клубов, - отметил Абат Шыныбеков. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 26 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 124. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.