Вот какой отчет поискового отряда «Обелиск» из Ханты-Мансийского автономного округа был опубликован в 2016 году на сайте «Бессмертный полк» (к слову, об этом также была заметка на сайте телекомпании Волгоград ТРВ): «В рамках реализации Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2016» и окружной акции «Югра - Вахта Памяти – 2016», с 5 по 26 июня 2016 года лангепасские поисковики приняли участие в очередной экспедиции на места былых боёв Сталинградской битвы, которая проходила на территории Советского района г. Волгограда. Общее количество участников экспедиции, объединённых в сводный поисковый отряд Ханты-Мансийского автономного округа, составило 24 человека. 8 июня мы прибыли в Волгоград, откуда с тремя представителями волгоградского отряда «Сталинград» под руководством Алексея Леонидовича Бормотова, на арендованном автобусе и автомобиле УАЗ-452 отправились к бывшему хутору Елхи, близ которого разбили полевой лагерь. Следует отметить, что в течение месяца до нашего приезда в Волгограде шли проливные дожди. С одной стороны это было на руку поисковикам, так как верхний слой земли, несмотря на установившуюся жару, не успел затвердеть. С другой стороны - из-за многочисленных луж появились тучи комаров и мошкары, почти не реагирующих на репеллент и донимающих нас днём и ночью. Поисковые работы начались в районе бывшего хутора Елхи, за который с 1 сентября 1942 года по 13 января 1943 года части и соединения советской 64-й армии под командованием генерал-лейтенанта М.С. Шумилова вели ожесточённые бои с немецкими и румынскими войсками. По воспоминаниям очевидцев этих событий и архивным данным, хутор был превращён гитлеровцами в мощный оборонительный узел с круговой обороной, представляющий собой сеть траншей с многочисленными огневыми точками в виде ДОТов и дзотов, подступы к которым были заминированы. Здесь погибли тысячи защитников Сталинграда, которых во время и после боёв хоронили однополчане в погребах бывших домов, в воронках от бомб и снарядов. За пять дней обследования территории бывшего хутора Елхи с помощью металлоискателей и щупов были обнаружены десятки бывших погребов, воронок и окопов. Здесь, кроме большого количества предметов домашнего обихода, а также снаряжения и вооружения противоборствующих сторон были подняты останки 5 воинов Красной армии. Из-за отсутствия документов и надписей на личных вещах имён погибших установить не удалось. Обследование территории в балке Западная и у посёлка Горный к положительным результатам не привели. Несмотря на обилие военных артефактов, останки воинов нам найти не удалось. Поэтому было решено обследовать лесополосу, расположенную в 2,5 километра юго-восточнее разъезда «Горнополянский», где мы работали в прошлом году. Продолжив расширять прошлогодний раскоп, мы снова натолкнулись на частично потревоженные «чёрными копателями» останки советских военнослужащих. В итоге, за три дня работы в лесополосе нам удалось поднять останки 14 бойцов и командиров Красной армии, предметы их снаряжения и вооружения. Среди находок оказались: пуговицы от морских бушлатов и солдатских шинелей, знак «БГТО», карандаши, обрывки блокнотов и газет, ложки, кружки, фляжки, котелки, подсумки с патронами, коробка с лентой пулемёта «Максим», лопаты и противогазы. У одного из павших бойцов при себе находилась полуистлевшая красноармейская книжка, страницы которой аккуратно расслоил и частично сумел прочесть содержимое А.Л. Бормотов. Сопоставив записи документа с электронной объединённой базой данных «Мемориал» Центрального архива Министерства обороны России, удалось установить полные данные воина. Им оказался Решняк Серафим Павлович. Год рождения не указан. Ефрейтор, командир отделения 343 стрелкового полка 38 стрелковой дивизии. Уроженец Сталинградской области, Серафимовического района, хутора Митрушкин. Призван Чингирлауским РВК. Адрес семьи - Казахская ССР, Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район. Жена - Решняк Наталья Никитична. Числится убитым в бою 8.12.1942 года в районе села Стародубовка Кировского района Сталинградской области. …Последующие три дня раскопки проводились рядом с лесополосой на незасеянном поле, где из окопов и траншей были подняты останки 12 советских бойцов уже раскопанных мародёрами, поэтому имён павших установить не удалось. Вечером 19 июня с наступлением темноты, поисковики Югры приняли участие в торжественном митинге, посвящённом подвигу защитников Сталинграда. В честь поднятых нами в этой экспедиции 32 павших героев были зажжены свечи Памяти. 20 июня останки воинов мы доставили на Россошинский Военно-Мемориальный комплекс. Их торжественное захоронение состоится 23 августа этого года на воинском кладбище Мемориала или на Мамаевом кургане. Директор Россошинского мемориала А.С. Орешкин сообщил нам, что членами Всероссийской общественной организации «Поисковое движение России» розыск родственников ефрейтора Решняка С.П. в Серафимовическом районе Волгоградской области положительных результатов не принёс, поэтому отправлен запрос по месту призыва и месту жительства семьи бойца - в военный комиссариат Республики Казахстан».

О том, что останки Серафима Решняка, погибшего под Сталинградом в декабре 1942 года, были найдены и перезахоронены вместе с другими погибшими бойцами на кладбище Россошинского Военно-Мемориального комплекса, семья Решняк узнала только в прошлом году. И то случайно. - На сайте «Одноклассники» была опубликована информация одного из интернет-сообществ Уральска о том, что под Волгоградом были найдены останки бойцов, среди которых Серафим Решняк, чьи данные были установлены по найденной там же красноармейской книжке, - рассказывают внук фронтовика Виталий и его супруга Наталья. В информации сообщалось, что Решняк Серафим Павлович (воинское звание - ефрейтор), был командиром отделения 343 стрелкового полка 38 стрелковой дивизии. Уроженец Сталинградской области, Серафимовического района, хутора Митрушкин. Был призван Чингирлауским РВК, Западно-Казахстанской области, Казахской ССР. Жена: Решняк Наталья Никитична. Найден: г. Волгоград, Советский район, 2,5 км юго-запада разъезда Горнополянский в июне 2016 г. Дата гибели: 8.12.1942 г. Дата и место захоронения: 23.08.2016 г., Волгоградская область, Городищенский район, Россошинский мемориал. - То, что дед воевал и погиб под Сталинградом, мы знали. Но никогда ни отец, ни бабушка Наталья Никитична не рассказывали, почему из Сталинградской области они переехали в Казахстан, в Чингирлауский район, а позже в Бурлинский, в село Аксу. Там и похоронена бабушка. А вот где конкретно похоронен дед, нам было неизвестно, - говорит Виталий Решняк. После того как семья Решняк узнала из интернета о своем деде, на сайте «Одноклассники» завязалась переписка с Валентиной Харчевой из Чингирлау. Как оказалось, она знала родственников погибшего Серафима Павловича, более того, жила по соседству. Выяснилось, что из Сталинградской области все большое семейство Решняк переехало в поселок Чилик Чингирлауского района в конце 30-х годов. У Серафима Павловича (предположительно 1904 или 1906 года рождения) были три брата. Все они: Тихон, Василий и Иван тоже ушли на фронт. У Серафима Решняка дома остались супруга Наталья и трое детей. Известие о гибели отца и мужа в бою под Сталинградом семья получила в декабре 1942 года. - У бабушки была похоронка, были фотографии деда, но все со временем куда-то затерялось. Мы знали, что у деда остались братья в Чингирлау – Тихон и Василий и сестра. Говорят, бабушка с ними общалась. Но больше ничего неизвестно, - повествует внук фронтовика. Такими скудными данными обладали потомки Серафима Решняка. И неудивительно, что информация о найденных останках деда и их перезахоронении, стала громом среди ясного неба.Почему департамент по делам обороны ЗКО и Чингирлауский ОДО не сообщили родственникам погибшего бойца о том, что были найдены его останки и состоится перезахоронение – останется неизвестным. Хотя данные о Серафиме Решняке есть в Книге памяти ЗКО, а его фамилия в списке погибших земляков-фронтовиков увековечена на стеле в Чингирлау. Так получилось, что в тот год, когда были найдены останки Серафима Решняка, ушел из жизни его сын Виктор, 1940 года рождения проживающий в Аксае. Не узнал он о том, что был найден отец, не побывал на месте его захоронения. Посетить могилу деда на Россошинском Военно-Мемориальном комплексе под Волгоградом пока не получилось и у его внуков и правнуков. Но фотографии с места захоронения есть – по просьбе чингирлауских родственников их сделала знакомая, проживающая в Волгограде. Женщина съездила на кладбище и возложила цветы на могилу Серафима Решняка.