С 6 апреля школьники Казахстана переходят к дистанционному обучению. Корреспонденты "МГ" поговорили с педагогами и психологами, которые рассказали, как быстро и эффективно помочь ребенку адаптироваться к новому формату обучения.
Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии. Чаще это происходит с помощью гаджетов, ноутбуков, компьютеров и смартфонов. Учитель записывает онлайн-урок, рассылает его ученикам, те, в свою очередь просматривают его, выполняют задания, по итогам которых учитель выставляет оценки. Так легко ли это на самом деле? Какие трудности могут возникнуть при дистанционном обучении? Сколько времени потребуется школьникам, педагогам и учителям для того, чтобы адаптироваться к новой системе обучения?
Руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова рассказала, что сейчас в области идет активная работа по подготовке к переходу на дистанционное образование
– Во время дистанционных уроков учителя будут работать с цифровыми образовательными ресурсами, электронными учебниками, системами электронных журналов. Пожалуй, это и есть весь перечень того, чем учитель пользовался и в обычное время. Администрация школ, руководители методических объединений, сами педагоги ведут активную работу по подготовке к дистанционному обучению, - заявила Айымгуль Тржанова во время брифинга в региональной службе коммуникаций.
Между тем педагоги советуют родителям запастись терпением, отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не паниковать.
– В данной ситуации именно родители являются связывающим звеном между учителями и школьниками. Просим подойти к этому вопросу с максимальной ответственностью. У большинства родителей под рукой имеются смартфоны со свободным доступом в интернет, и этого вполне достаточно. Уроки во время дистанционного обучения будут длиться не 40 минут, а гораздо меньше. Кроме этого, по национальным каналам будут транслироваться онлайн-уроки, которые основаны на школьной программе. Но все же основную работу будут выполнять учителя и классные руководители, - рассказала учитель начальных классов СОШ №19 Жулдыз Жакина.
Педагоги советуют родителям правильно организовать рабочее место для своих детей. У ребенка должен быть стол, удобный стул, при этом постараться, чтобы в комнате не было лишнего шума и людей.
Основные рекомендации педагогов:
- До детей нужно донести информацию, что, несмотря на то, что они находятся дома, им нужно выполнять домашнее задание в срок;
- Учебный процесс нужно организовать так, чтобы ребенок не отвлекался на телевизор, музыку и разговоры членов семьи;
- Постарайтесь, чтобы во время онлайн-уроков ребенок был сыт и заранее сходил в туалет;
- Должно быть заранее составлено расписание.
Психологи также советуют уделять детям больше внимания.
– Во время домашнего обучения у школьников могут возникнуть стресс, волнение, огорчение, и этого следует ожидать. Ведь ребенок не готов к этому, не готов воспринимать школьную программу через интернет и телевидение. Он привык учиться в школе, привык, когда учитель объясняет тему, он может задать вопрос, может попросить помощи. Родители должны больше разговаривать с детьми, спрашивать о его состоянии, о чем он думает. Ребенок должен осознавать все, что происходит вокруг него, быть в курсе. Будьте терпимы, отнеситесь с пониманием, а главное будьте спокойны. Объясните ребенку, что это все делается для его же безопасности и что это вынужденные меры. Не нужно его пугать. Детям важно осознавать, что мама и папа не оставят его в трудной ситуации, что они всегда будут рядом и постараются ему помочь, - говорит психолог СОШ №46 Айнагуль Хабиева.
По словам школьного психолога, родители должны максимально уделять внимание всем изменениям, которые происходят с ребенком, вплоть до телодвижений, тембра голоса и дыхания. Ведь страх и волнение ребенка выдает его внешний вид.
