Женщина разместила на своей странице в Instagram информацию о том, что она, находясь на карантине, посетила коворкинг, кофейню и прогулялась по городу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подробности убийства валютчика рассказали на суде в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По данному факту установлена жительница г.Актобе, которая в списках лиц, находящихся на карантине, не значится. Однако в начале года женщина была в одной из азиатских стран, которая входит в список неблагополучных по КВИ. - Таким образом, в ее действиях предусматривается административное правонарушение по ст.478 КоАП РК «Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения». Полицейскими составлен административный протокол по данному факту, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. 27 марта специализированным административным судом г.Актобе она подвергнута административному аресту на 3 суток. Ежедневно сотрудниками полиции совместно с волонтерами проводится патрулирование улиц и проверка соблюдения режима чрезвычайного положения. В настоящее время стражами порядка пресечено 33 нарушения режима ЧП по статье 476 КоАП РК. Кроме того, граждане, распространяющие фейковые новости, и провоцирующие нарушение правопорядка привлекаются по статье 478 КоАП. По этой статье 1 человек был оштрафован на 106 тысяч тенге. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 26 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 125. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.