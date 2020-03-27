Родственники на протяжении шести месяцев ищут 36-летнего Аслана Бауенова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полгода длятся поиски пропавшего мужчины в Уральске Как рассказал отец Аслана Бауенова, его сын вышел из дома в районе городского парка культуры и отдыха вечером 12 сентября и по сей день от него нет никаких вестей. За все это время родственники объехали практически все районы ЗКО и все крестьянские хозяйства. – 13 сентября на попутке Аслан доехал до поселка Талдыбулак Сырымского района. Водителю он сказал, что едет в родное село Алатау этого же района. 14 сентября его подвезли до Аксая. Попутчикам Аслан сказал, что собирается заниматься разведением скота и для этого он присматривает подходящее место. В тот же день он поел в кафе "Сапар", после этого его никто не видел. Мы предполагаем, что все это время Аслан может работать в каком-нибудь крестьянском хозяйстве или на стройке. Нам он всегда говорил, что хочет заниматься сельским хозяйством, - рассказывает отец пропавшего мужчины. В день пропажи у Аслана были его документы и телефон, который в тот же день оказался отключенным. Рост мужчины около 175 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в голубые джинсы, серую куртку, на голове была белая кепка. Стоит отметить, что поисками мужчины занимаются сотрудники полиции. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Аслана Бауенова, немедленно сообщить по телефонам: 8 775 412 19 84, 8 771 565 10 92 или 102. Фото предоставлено родственниками Аслана Бауенова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    