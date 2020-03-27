На 27 марта в Казахстане зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В стране подтверждены 126 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в г. Нур-Султан – 60 случаев, г. Алматы – 48 случаев, г.Караганда - 4 случая, г. Шымкент - 2 случая, Акмолинская область - 1 случай, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, Атырауская область - 3 случая, Жамбылская область - 3 случая, Северо-Казахстанская область - 1 случай, Павлодарская область - 1 случай, Мангистауская область - 1 случай. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
У жителя Мангистауской области выявлена коронавирусная инфекция
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Дана Рахметова
editor