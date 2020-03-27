По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем +13 градусов, ночью +2. Ясная погода ожидается в Атырау. Температура воздуха днем составит +18 градусов, ночью +2. 15 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью здесь ожидается +5 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют 14 градусов тепла днем и 2 градуса тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.