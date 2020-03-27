Мужчина прилетел из Стамбула в Актау и в настоящее время находится в Мангистауской области, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Казахстане от коронавируса вылечились первые пациенты Иллюстративное фото из архива "МГ"   Как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у жителя Уральска. - 45-летний житель Уральска, прилетел в Актау из Стамбула. Его состояние удовлетворительное, температура в норме. Все 74 пассажиры самолёта, летевшие вместе с инфицированным, доставлены в госпиталь, жалоб нет", – сообщили в управлении здравоохранение. Как стало известно, мужчина две недели находился в Стамбуле. Его состояние оценивается, как удовлетворительное. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 137. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. На сегодняшний день в стране подтверждены 137 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 69 случаев, г. Алматы – 50 случаев, г.Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.