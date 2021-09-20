Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В новом постановлении Ерлана Киясова говорится об исключении подпункта №2 пункта №3. Он звучал:

- ограничение проведения аудио, фото- и видеосъёмки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

Таким образом, запрет на съёмку снят. К слову, этот пункт вызывал немало критики со стороны населения и сотрудников СМИ. Пока он действовал, доказать факт халатности со стороны медработников практически не представлялось возможным. В Минздраве же регулярно заявляли, что запрет действовал исключительно в интересах пациента, сохраняя информацию об их статусе по COVID-19.

Также в новом постановлении описан порядок изоляции контактных.

