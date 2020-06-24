Компания на рынке производства и реализации ЖБИ в нашей области работает уже третий год и зарекомендовала себя как надежный партнер и добросовестный изготовитель качественных сертифицированных железобетонных конструкций, обладающих прочностью, морозоустойчивостью и долговечностью. Кроме того, предприятие поставляет по заказам клиентов продукцию металлопроката российского производства: арматуру, круг, швеллер, балку двутавровую, уголок, квадрат, металлические листы, водяные и газовые трубы.Продукция ТОО «Бетонникс» пользуется большим спросом во всем западном регионе Казахстана, а также в г. Нур-Султане.- Квалифицированные специалисты нашего предприятия работают на современном автоматизированном российском оборудовании. Мы изготавливаем железобетонные вибрированные СВ стойки для линий электропередач: СВ-95, СВ-105, СВ-110, СВ-164, а также фундаментные блоки ФБС, - рассказал директор ТОО «Бетонникс» Бисенбаев Ербол Есенович. – Для изготовления ЖБИ используется только качественное российское и казахстанское сырье: российская заводская арматура, сульфатостойкий цемент из г. Новотроицк (Россия) и г. Шетпе (Мангистауская область), щебень и химические добавки из г. Атырау и уральская песчано-гравийная смесь. Вся продукция имеет сертификат соответствия.По словам руководителя предприятия, современные технологии в отличие от агрегатно-поточного метода производства, способствуют сохранению целостности структуры бетона, быстрому набору передаточной прочности и отличному внешнему виду стоек.- Металлоформы для производства ЖБИ на протяжении всего процесса изготовления и паровой обработки продукции находятся в закрепленном месте. Выдерживаются идеальные геометрические размеры, состав бетона проходит лабораторный контроль на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость. Стойки изготавливаются в соответствии с Национальным стандартом РК – техническими условиями СТ РК 2617-2015, - добавил Ербол Есенович.Врезка: Продукцию ТОО «Бетонникс» можно приобрести за наличный и безналичный расчет, а также возможна рассрочка на договорной основе или оформление в кредит. Для крестьянских хозяйств действует специальная акция – предоставляется скидка в индивидуальном порядке. Возможен бартер.Для перемещения и погрузки ЖБИ и других изделий используются подъемные кран-балки. Здесь же по желанию клиенты могут оставить готовую заказанную продукцию на некоторое время. Территория предприятия тщательно охраняется, и ведется видеонаблюдение. Хранение и погрузка товара предоставляется бесплатно. Также предоставляются услуги доставки на платной основе.Помимо прочего, ТОО «Бетонникс» является официальным казахстанским дилером российского завода «ИНТЕК» (г. Киров) - производителя различного современного оборудования для строительной отрасли. Компания реализует по всему Казахстану на заказ по доступным ценам заводское оборудование «под ключ» по производству ЖБИ, оборудование для бетонных заводов, металлоформы ЖБИ, вибропрессы, бетоносмесители.ТОО «Бетонникс» активно участвует в госзаказах по строительству, а также приглашает к сотрудничеству физических и юридических лиц, в том числе из других казахстанских и российских регионов.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.