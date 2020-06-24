В сети распространяются кадры с камер видеонаблюдения, расположенных по улице Шолохова, где произошла авария, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Появилось видео с места смертельного ДТП в Уральске Смертельное ДТП произошло вчера, 23 июня, по улице Шолохова, где лоб в лоб столкнулись автомашины Merсedes и ВАЗ-2110. В результате аварии водитель ВАЗ-2110 скончался на месте. На распространяемых кадрах с камер видеонаблюдения зафиксирован непосредственно момент аварии. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что за рулем автомашины Merсedes был 56-летний мужчина. – Он, не обеспечив безопасность дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2110, за рулем которой находился 34-летний мужчина. В результате аварии последний скончался не приходя в сознание на месте происшествия. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель автомашины Merсedes был трезв. В салонах автомобилей пассажиров не было, - рассказали в полиции. Стоит отметить, что по факту ДТП начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека". К слову, водитель автомашины Merсedes находится под подпиской о не выезде. yB0Ldpqk6PU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.