Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, за прошедшие сутки в Атырауской области зарегистрировано 400 новых случаев заболевания COVID-19. В 65 случаях наблюдаются выраженные симптомы заболевания, в 335 случаях клинических проявлений нет, они являются бессимптомными носителями. Прирост составил 4,4%. К слову, всего в регионе выявлено 1540 человек с коронавирусной инфекцией с симптомами заболевания, бессимптомных носителей - 1521. Количество выздоровевших пациентов составило 1141 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.