Абат Шыныбеков - В связи с обострением эпидемиологической ситуации, для сохранения и защиты здоровья и жизни граждан в городе введены дополнительные ограничения. Сегодня с 23.00 до 6.00 запрещены все передвижения автомобильного транспорта, кроме машин скорой помощи, спецтехники коммунальных и аварийных служб. На ближайшие субботу и воскресенье, 27-28 июня, в городе закрываются все торговые центры и дома, рынки, развлекательные заведения, фитнес-залы, пляжи, парки, будет остановлено движение общественного транспорта. В местах массового скопления будут проводиться дезинфекционные работы. Эти меры временные, но вынужденные. Просим граждан проявить понимание и внести изменения в свои планы на выходные дни с учетом вышеназванных мер. Для абитуриентов, которые в субботу и воскресенье должны сдавать ЕНТ, будет организовано участие по отдельному плану. Будьте дома! Будьте здоровы! - написал Абат Шыныбеков. Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева на два выходных дня в регионе будут усилены ограничительные меры. Так, 27-28 июня будут закрыты ТРЦ, рынки и торговые дома. Жителям рекомендовали без острой необходимости не выходить из дома. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.