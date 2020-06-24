В "Батыс су анасы" уверяют, что они проводят еженедельные испытания и превышения предельно допустимых концентратов вредных веществ нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителей Уральска обеспокоены сбросом воды в Урал с запахом хлора Буквально неделю назад, социальные сети стали пестрить видеороликами и фотографиями сброса воды в Урал под мостом, который ведет в село Подстепное Теректинского района. На странице Faceebook у пользователя Кадишы Мукановой появилось два видео, на одном из них местные жители отбирают пробы, якобы на анализ. На втором автор видеоролика говорит, что там стоит невыносимый запах хлора. Корреспонденты "МГ" побывали на месте и убедились, что в воде вытекающей в Урал, присутствует резкий запах хлора. В пресс-службе ТОО «Батыс су арнасы» прокомментировали ситуацию. - Согласно технологическому процессу производства питьевой воды промывка скорых фильтров с 1963 года производится подачей чистой питьевой воды обратным током из промывочного резервуара с последующим отводом нормативно-чистой промывочной воды через коллектор водоотведения в реку Урал.  Для чего имеется разрешение на специальное водопользование от 17 августа 2018 года, в котором оговорены требования по допустимой концентрации веществ при водоотведении, - пояснили в ТОО «Батыс су арнасы». При этом на предприятии отметили, что срок действия разрешения на лимиты эмиссии продлены до 31 декабря 2027 года. - Испытательная лаборатория ТОО «Батыс су арнасы» совместно с отделом водных ресурсов еженедельно контролирует качество сбрасываемой в реку Урал воды, на что составляются протоколы на химические, микробиологические испытания. До настоящего времени превышение ПДК не обнаружено, - рассказал начальник водоочистных сооружений ТОО «Батыс су арнасы»  Александр Семенов. Стоит отметить, что для прекращения сброса воды в реку Урал в 2008 году ТОО «Уралводпроект» разработал проект на строительство сооружений для прекращения сброса загрязняющих веществ после промывки фильтров в реку Урал. Строительство сооружений оборотного водоснабжения оказало бы благотворное влияние на состояние поверхностной воды реки Урал и минимизировало бы загрязнение окружающей среды. Однако, как выяснилось, денег на строительство нет. - На разработку ПСД и строительство необходимо финансирование, на что в ТОО «Батыс су арнасы» средств нет, - завили в  ТОО «Батыс су арнасы».

V6x1K4ha_tw

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА