По словам заместителя начальника режимного учреждения УГ-157/1 г.Атырау Мейрбека Уразгалиева, сотрудники режимного учреждения смешанной безопасности при обыске и досмотре посылок изъяли внутри заварки сотовый телефон. - 40-летний житель города Атырау пытался доставить телефон другу, который находится под стражей по обвинению в краже. В своем объяснении он признал свою вину полностью. Собран материалы для привлечения его к административной ответственности согласно статье 481 части 1 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов", - рассказал Мейрбек Уразгалиев.