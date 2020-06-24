Авария на КНС: дома подтопило фекалиями - анонс свежего номера газеты "Мой ГОРОД" Положение катастрофическое — ТОО «Батыс су арнасы». Стр.2 Новый стационар для пациентов с COVID-19 уже заполнен. Стр.3 Препаратов нет, врачей не хватает- между руководителями «инфекционки» и облздрава возник конфликт — Стр.4-5 Погибшую под катером женщину похоронили. Стр.6 Обвиняемый в краже и угоне зашил себе рот в СИЗО. Стр.7 В столице Казахстана уже была эпидемия. Стр.10-11 Нарколог назвал действительный способ бросить курить. Стр.17 Диагностировать коронавирус без тестов научились в США. Стр.19 Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь. Стр.20 Как наладить контакт с котенком. Стр.24 На условия и оплату труда пожаловались работники АО «ЗапКазРЭК». Стр.30 Проектировщикам чем дороже, тем лучше — аким ЗКО. Стр.31 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.