Положение катастрофическое — ТОО «Батыс су арнасы».Новый стационар для пациентов с COVID-19 уже заполнен.Препаратов нет, врачей не хватает- между руководителями «инфекционки» и облздрава возник конфликт —Погибшую под катером женщину похоронили.Обвиняемый в краже и угоне зашил себе рот в СИЗО.В столице Казахстана уже была эпидемия.Нарколог назвал действительный способ бросить курить.Диагностировать коронавирус без тестов научились в США.Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь.Как наладить контакт с котенком.На условия и оплату труда пожаловались работники АО «ЗапКазРЭК».Проектировщикам чем дороже, тем лучше — аким ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.