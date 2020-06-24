Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, на 23 июня в ЗКО зарегистрировано 92 новых случая заболевания COVID-19. У 35 человек наблюдаются клинические проявления, у остальных симптомов заболевания нет. Таким образом общее количество зараженных коронавирусной инфекцией с симптомами в области достигло 1221. 826 человек смогли выздороветь, шесть человек скончались.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.