На должность назначен 34-летний Айдар Нуралиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Назначен новый заместитель акима ЗКО Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на должность заместителя акима области назначен Айдар Нуралиев. Он будет курировать вопросы финансов, экономики и бюджетного планирования. До него этот пост занимала Бибигуль Конысбаева. Она освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.
Нуралиев Айдар Аллабергенович - 1986 года рождения. Образование – высшее. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2015 году по программе «Болашак» Университетский колледж Лондона, Женевскую школу бизнеса по специальностям юриспруденция, международное право, управление проектами и корпоративное управление. Является магистром делового администрирования. Свободно владеет английским языком. Состоит в Президентском корпусе молодёжного кадрового резерва. В разные годы работал: -        ведущим специалистом отдела организационно-контрольной работы аппарата акима ЗКО; -        экспертом Управления взаимодействия рейтинговыми агентствами и международными экономическими организациями Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК; -        экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК; -        заместителем руководителя аппарата акима ЗКО; -        заместителем директора Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РК; -        руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области; С 2020 года работал директором департамента стратегического и информационного  развития Министерства энергетики РК.
