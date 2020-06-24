Нуралиев Айдар Аллабергенович - 1986 года рождения. Образование – высшее. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2015 году по программе «Болашак» Университетский колледж Лондона, Женевскую школу бизнеса по специальностям юриспруденция, международное право, управление проектами и корпоративное управление. Является магистром делового администрирования. Свободно владеет английским языком. Состоит в Президентском корпусе молодёжного кадрового резерва. В разные годы работал: - ведущим специалистом отдела организационно-контрольной работы аппарата акима ЗКО; - экспертом Управления взаимодействия рейтинговыми агентствами и международными экономическими организациями Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК; - экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК; - заместителем руководителя аппарата акима ЗКО; - заместителем директора Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РК; - руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области; С 2020 года работал директором департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на должность заместителя акима области назначен Айдар Нуралиев. Он будет курировать вопросы финансов, экономики и бюджетного планирования. До него этот пост занимала Бибигуль Конысбаева. Она освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.