Военный парад, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве в 10 часов утра, сообщает aif.ru. Парад Победы прошел на Красной площади в Москве (фото) Парад в честь Дня Победы традиционно проходит в городах России 9 мая, но в этом году мероприятие пришлось перенести из-за коронавируса. Президент Владимир Путин распорядился провести юбилейный парад 24 июня – в годовщину исторического парада Победителей на Красной площади в 1945 году. В этом году в параде участвуют 15 тысяч военнослужащих, большинство из них имеют антитела к коронавирусу, на время подготовки к мероприятию им было запрещено общаться с гражданскими лицами. На парад выйдет рекордное количество техники – 234 боевые машины, в том числе такие новинки, как модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, реактивная система залпового огня «Торнадо-С», зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». В авиационной части парада участвуют 80 самолетов и вертолетов. Участие в параде будут принимать лидеры зарубежных стран. Трибуны на Красной площади примут более 2300 гостей. Для безопасной рассадки нанесена дистанцирующая разметка. Глава Роспотребнадзора Анна Попова завявила, что на Красной площади приняты все необходимые противоэпидемиологические меры. В ряде российских городов торжественные шествия сегодня уже состоялись, первое прошло на Сахалине. По сообщению сайта lenta.ru на мероприятии присутствовали главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также на парад приехали председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась. Парад Победы прошел на Красной площади в Москве (фото)