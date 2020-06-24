Иллюстративное фото из архива "МГ" Как говорят врачи, у пациентов все признаки коронавирусной инфекции, заболевание развивается стремительно, легкие воспаляются буквально за два дня. Больницы переполнены, в трех стационарах, где открыли провизорные госпитали, люди лежат в коридорах. На 24 июня 22 человек умерли от пневмонии. И.о. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова сообщила, что на днях отделение пульмонологии откроют в областном тубдиспансере на окраине Актобе. Часть больных оттуда выписали на амбулаторное лечение, 55 человек вместе с докторами отправили в ЦРБ Темирского района. Остальной персонал остается в больнице, теперь там будет провизорный стационар. Детей из тубдиспансера перевели в санаторий «Чайка». На вопрос журналистов, не заразятся ли больные пневмонией теперь еще и туберкулезом, чиновница ответила, что больницу на сутки «залили», идет генеральная уборка после этого возьмут бак-посевы, получив результат, в тубдиспансере откроют провизорный стационар. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.