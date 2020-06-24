23 июня вышло новое постановление главного санврача ЗКО. Вот список объектов, деятельность которых будет приостановлена на ближайшие выходные - 27 и 28 июня.  Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске В стране наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Только за последние сутки в регионе число заболевших увеличилось на 92 человека, большая часть из них не имеют клинических признаков заболевания. Рост числа зараженных врачи связывают с не соблюдением ограничительных мер и санитарных правил казахстанцами. Несмотря на запрет люди продолжают собираться большими компаниями на различные торжества, проводят тои, юбилеи и поминки. Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске Какие объекты не будут работать в выходные в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.